Daniela Aránguiz responde al escándalo por Faloon Larraguibel: “No era un tema de barrios, sino de distancia”

Daniela Aránguiz encendió nuevamente las redes durante sus días de descanso en el sur junto a Cuco Cerda, tras las críticas que surgieron por sus recientes comentarios sobre Faloon Larraguibel.

La panelista de farándula tuvo que salir a aclarar lo que muchos interpretaron como un guiño clasista entre vivir en Los Trapenses y La Florida.

Todo comenzó cuando Aránguiz negó cualquier conflicto con la participante de Fiebre de Baile, recordando su relación desde los tiempos de Mekano. Sin embargo, un simple comentario sobre la ubicación geográfica desató una ola de críticas en redes sociales.

Sobre su relación con Faloon, Daniela fue enfática: "Tengo la mejor buena onda con ella. La encuentro una mujer muy sacrificada, una mujer tiradora para arriba. La conozco de muy chica, nosotras estábamos en Mekano juntas".

El polémico comentario que provocó la controversia fue: "Yo vivo en Los Trapenses, la Faloon creo que vive en La Florida. No vamos a los mismos malls (...) No hay conflicto, por lo menos de mi parte".

Tras la tormenta mediática, la ex Tierra Brava utilizó sus redes para aclarar que se refería exclusivamente a logística y distancia, y no a un juicio de valor sobre barrios: "Vi que me criticaron porque yo dije como 'ay, obviamente que no nos vemos porque ella vive en La Florida y yo en Los Trapense'. Quiero aclarar solamente esto. Yo estaba hablando de distancia, no de barrios o de querer ofender a alguien. Me hago cargo de lo que digo, no de lo que ustedes entienden", sentenció.

Para cerrar, la exchica reality recalcó que no había intención de superioridad en sus palabras y apeló a su historia personal: "No quiero ofender a nadie, solamente me estaba refiriendo a las distancias, no a los barrios, las comunas. Tengo amigas que viven en todos lados. Mi mejor amiga vive en San Bernardo, mi otra mejor amiga vive en Puente Alto y tengo familia en Ñuñoa y Peñalolén. Toda la vida viví en La Reina. No quise discriminar a alguien por su barrio, me refería a las distancias", concluyó.

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