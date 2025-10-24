Daniela Aránguiz responde a querella de Juan David Rodríguez en su contra: “Fue consumidor de drogas, no estoy inventando nada”

Tras las acusaciones de la ex pareja de Juan David Rodríguez sobre la supuesta falta de reconocimiento hacia su hijo, Daniela Aránguiz no guardó silencio y apuntó directamente contra el cantante.

Y fue en Sígueme de TV+, donde la exMekano con un tono serio señaló: "Yo creo que tanta porquería que te metiste por la ñata te recagó la cabeza porque no tengo otra explicación. Le pido perdón a toda la gente que me está mirando por lo que acabo de decir, pero no puedo entender cómo un hombre puede ser tan poco humano al hablar de un niño".

Debido a estas fuertes acusaciones, a través de sus redes sociales, Rodríguez anunció que tomará acciones legales contra Aránguiz por los delitos de injurias graves.

"Ha incurrido reiteradamente en declaraciones públicas que lesionan su honra, reputación e imagen personal y profesional, tanto en programas de televisión como a través de redes sociales. Forman un patrón de conducta en el que la querellada denosta y ridiculiza a diversas personas del ámbito público, utilizando el espacio mediático que posee para difundir afirmaciones ofensivas y comentarios de carácter injurioso", señala la querella.

LA RESPUESTA DE DANIELA ARÁNGUIZ

En una conversación con Página 7, Daniela Aránguiz se refirió a la polémica querella en su contra.



"Injurias y calumnias es cuando tú inventas algo. Cuando él, y uno busca en todos los portales de farándula, admite que fue consumidor de drogas, yo no estoy inventando nada. Estoy sacando palabras de él mismo", señaló Aránguiz.

Es importante destacar que el 25 de noviembre, Dani deberá presentarse ante la justicia para responder a la acusación presentada por Rodríguez.

