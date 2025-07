Daniela Aránguiz publica fotografía y desata rumores de romance con hermano de exparticipante de Gran Hermano: "Extrañándote"

Este miércoles, Daniela Aránguiz, -quien se encuentra de vacaciones en EE.UU.-, sorprendió a todos sus seguidores tras publicar una fotografía en su cuenta de Instagram donde se ve su mano junto con la de un hombre, y escribió: "Extrañándote".

La panelista de Only Fama no dio más detalles al respecto, ni etiquetó a este misterioso hombre, pero sus seguidores no se quisieron quedar con la duda, por lo que comenzaron a investigar de quién se podría tratar.

Tras revisar en profundidad los detalles de la imágen, el portal Infama indicó que podría tratarse de José Manuel Cerda, más conocido como "Cuco", hermano del exparticipante de Gran Hermano, Raimundo Cerda.

"El mismo reloj", señaló el portal junto al registro.

Cabe mencionar que Dany y Cuco ya habrían sido vinculados anteriormente tras haber sido vistos juntos "coqueteando" en una disco capitalina.