Daniela Aránguiz pone en duda a denunciante de Jorge Valdivia y defiende al exfutbolista tras reciente acusación: "Mucho invento"

El exfutbolista Jorge Valdivia, actualmente bajo arresto domiciliario nocturno, fue denunciado por desacato tras un presunto encuentro con una de sus denunciantes. Según la acusación, el hecho ocurrió el pasado 13 de septiembre en el sector París-Londres, donde el exseleccionado habría intimidado a la mujer.

Esta nueva denuncia podría agravar su situación judicial. El tribunal fijó una audiencia para revisar las medidas cautelares que pesan sobre Valdivia, y no se descarta que se ordene su reingreso al recinto penitenciario.

En conversación con Zona de Estrellas, la panelista Adriana Barrientos reveló que Daniela Aránguiz, -exesposa del exjugador y madre de sus hijos- manifestó su cansancio respecto al complejo escenario legal que enfrenta Valdivia.



"Estoy tranquila, pero igual, es mucho invento. Estoy cansada", leyó Barrientos del mensaje que le envió Aránguiz.

Luego, en TV+ Aránguiz (quien tuvo la oportunidad de ver las cámaras de seguridad sobre el registro de Valdivia) tomó contacto con el programa y entregó más detalles al respecto.

"Si uno ve las imágenes, se ve que entremedio de Jorge y la denunciante hay dos personas pasando. Un hombre y una mujer. En el video, que no podemos mostrar, se ve que ellos siguen haciendo su recorrido. Yo si veo a una persona gritándole a otra, tengo una reacción y esa no la veo (...) Yo creo rotundamente que esto fue algo sin querer. Jorge no va a tirar todo lo que ha hecho este tiempo por la borda por salirse de madre con una persona", señaló Daniela.

Bajo esta misma línea, Aránguiz reveló que habló con Valdivia tras la denuncia de la víctima y que el exfutbolista le contó sobre la situación.

"Llega la polola del amigo que estaba con Jorge y le dice mira está ella aquí. El dice "ah chuta, si está" y se va (...) El se devolvió a buscar su teléfono que se le quedó en el restorán por los nervios", señaló la exMekano.

Además, Dani puso en duda la reacción de la denunciante, ya que señaló que le pareció llamativo que la mujer no se retirara del lugar tras cruzarse con Valdivia, previo a los presuntos insultos que ella afirma haber recibido.



"Si yo me siento atacada por una situación, yo me voy a querer ir del lugar", expresó Aránguiz.

