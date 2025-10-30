Daniela Aránguiz no se guardó nada y opinó sobre las mujeres de su excuñado Claudio Valdivia: “Conozco a esa familia hace muchos años”

Daniela Aránguiz volvió a encender la farándula con sus declaraciones, esta vez apuntando directamente a los Valdivia.

Todo ocurrió luego del fallido intento de coqueteo entre Claudio Valdivia y Cony Capelli en Fiebre de Baile, situación que terminó sacando chispas dentro y fuera del set.

Durante el estelar de Chilevisión, Claudio no ocultó su interés por la ganadora de Gran Hermano, pero Cony fue tajante al recordar su pasado con el “Mago” Valdivia, donde hace unos meses aseguró: “Igual rica la fantasía, pero no”.

El tema no tardó en llegar al panel de Sígueme, donde Aránguiz, con toda la confianza de quien compartió casi dos décadas con la familia Valdivia, lanzó sus dardos sin compasión.

“Conozco a esa familia hace muchos años”, dijo Daniela, antes de sentenciar que un romance entre Cony y Claudio simplemente no tendría futuro, precisamente por el historial que los une.

"Aunque ellos han compartido mujeres, no son mujeres que las tomen en serio", añadió.

Finalmente, Daniela no guardó silencio y mencionó que Claudio Valdivia tendría muchas más posibilidades de tener algo con Camila Andrade que con la panelista de "Plan Perfecto".

Una vez más, la exesposa del “Mago” demuestra que cuando se trata de hablar de los Valdivia no se guarda nada.

