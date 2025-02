Daniela Aránguiz le responde a Pablo Herrera tras sus dichos: "El tonto aquí eres tú"

Luego de referirse de una mala manera a Maite Orsini, Pablo Herrera se fue contra Daniela Aránguiz, quien trató de "machista" al cantante tras sus dichos. Pablo culpó a la ex chica Mekano de levantar toda una polémica respecto a la "broma" que él realizó en un show sobre la diputada de la república.

"Daniela Aránguiz estaba haciendo un gesto obsceno de la misma persona que decía defender (por Maite Orsini), la trató como una perra y trata pésimo a las mujeres, y ella dice defender a esta otra y hace la noticia, porque ella vive de esto. Más aún ahora, porque Jorge Valdivia no puede trabajar, tiene que generar noticias. La hiciste, Daniela,eres seca para la huea, pero yo no me voy a prestar para eso, porque yo no estoy para pelear con gatos chicos", señaló el cantante en Primer Plano.



Ahora, Daniela no dudó en contestarle al artista en el último capítulo de Sígueme de TV+.

"Cuando uno fuma algunas cosas, como esas cuestiones como orégano, como que se te cagan las neuronas, y eso es lo que le está pasando a este lolosaurio", expresó Aránguiz.

Al instante, Dani contestó a la referencia de "gato chico" que hizo Herrera sobre ella.

"Plata, tengo hasta para costearte la carrera política que estai haciendo, y mucha más plata de la que vai a tener en tu vida. Eso es lo primero. Y segundo... de tonta, nada. El tonto aquí eres tú. Mira lo que hiciste con tu carrera, me da lástima ver como antes triunfabas en el Festival de Viña y ahora tocai para cincuenta pelagatos", cerró.

