Daniela Aranguiz le envió feroz advertencia a Maite Orsini: “Que no piense que con ella va a ser distinto”

La noche de este jueves, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su estelar “El Purgatorio”, donde asistió como invitada Daniela Aranguiz.

En su visita, la panelista de “Zona de Estrellas” se refirió al romance que mantendrían su ex marido, el exfutbolista nacional Jorge “Mago” Valdivia, junto a la actual diputada Maite Orsini.

Bajo este contexto, la ex chica “Mekano” aprovechó de aclarar que la incipiente relación habría comenzado cuando ya no se encontraba con el comentarista deportivo.

“No tengo nada que decir… solamente, que si ella está con Jorge, que abra los ojos y no sigas siendo parte de su juego”, lanzó Aranguiz.

“Porque al final las mujeres no tenemos la culpa. Y si un hombre me engañó durante 20 años que no piense que con ella va a ser distinto”, concluyó, advirtiéndole a la parlamentaria lo que podría ocurrir en el futuro.

