Daniela Aránguiz firma su divorcio con Jorge Valdivia tras cuatro años de separados

Se acabó la teleserie. Daniela Aránguiz confirmó que ya firmó su divorcio con Jorge Valdivia, poniendo el punto final legal a una historia que llevaba casi cuatro años separada, pero nunca cerrada del todo. El trámite se concretó en un tribunal de familia del sector oriente de Santiago, y dejó a la panelista oficialmente soltera.

La noticia la soltó sin filtro en el programa Sígueme de TV+, donde repasó sin maquillaje emocional lo que fue su relación con el exfutbolista.

"Estamos separados, y vamos a cumplir cuatro años así. Esto fue como una montaña rusa: pasamos del odio, a apoyarnos, a estar ahí el uno para el otro. Hoy, lo único que quiero para el resto de nuestras vidas es que seamos buenos papás".

Según relató, la firma era una deuda pendiente que necesitaba cerrarse sí o sí.



"Teníamos que cerrar un ciclo: administrar sus cosas por un lado, las mías por otro, y separar las aguas. Pero siempre va a haber cariño, y siempre vamos a ser familia por nuestro hijo. De corazón, le deseo lo mejor y ojalá que en el futuro tenga una vida bonita".

La firma, los testigos y el cierre definitivo

Sobre el trámite judicial, Daniela Aránguiz fue clara y detalló cada paso: "La firma fue la semana pasada: firmamos los dos. Esta semana, ayer creo, estuvieron Claudio y Karen como testigos".



En ese contexto, explicó que Claudio Valdivia representó a Jorge, mientras que Karen —una amiga cercana— firmó por ella.

Pero lo que más llamó la atención fue el tono con el que enfrentó el momento:

"Firmé muy tranquila, muy decidida y muy feliz. Por fin apaciguamos las aguas, hay paz y ya no nos odiamos".



Y fiel a su estilo, remató con humor: "Yo lo único que le voy a decir, chiquillas, es que lo dejé seco".

Presente amoroso con Cuco Cerda

Ya sin anillos ni papeles pendientes, Daniela habló de su presente amoroso con José Manuel “Cuco” Cerda y dejó claro que el divorcio era una mochila que necesitaba sacarse.

"Era algo que me pesaba mucho, sobre todo por la relación que tengo ahora. Estar casada legalmente era un tema. Creo que es rico sentirse cien por ciento libre".

Para cerrar, confirmó que vive un buen momento sentimental y que no piensa esconderlo:

"Llevo siete meses y estoy muy contenta. Es una persona que me hace muy bien, es entretenido. Sé que quizá no le va a gustar mucho, pero creo que es bueno que se sepa que estoy divorciada: es parte de mi historia y de mi vida".

