Daniela Aránguiz filtró íntimos chats con Jorge Valdiva que luego borró: el "Mago" la tildó de "despechada"

Daniela Aránguiz filtró íntimos mensajes donde Jorge Valdivia le declara su amor y las ganas que tiene de volver a estar con ella.

A través de sus historias de Instagram, la ex integrante de «Mekano» reaccionó a un mensaje que publicó el "Mago".

El exfutbolista habría escrito esto por los dichos de Aránguiz, quien aseguró en «Zona de estrellas» que su expareja le habría ofrecido dinero para que no asistiera al programa «Podemos hablar» de CHV.

“Dignidad también te hace falta. Y entender que, enamorarse otra vez, pucha que es rico”, publicó el ahora comentarista deportivo.

En ese contexto, Daniela publicó conversaciones privadas que tuvo con el padre de sus hijos y también con la diputada Maite Orsini, las que borró a los pocos minutos.

"No haría por nadie lo que haría por ti. Jamás gastaría con nadie lo que juntos ganamos a lo largo de estos años", se puede leer en uno de los mensajes,

"No te veo como mi mamá, te veo como un amor que nunca me gustaría perder. Te veo como el único gran amor en mi vida. Perdón por los malos momentos que vivimos en Estados Unidos, perdón por mis malos tratos", dice otro mensaje.

Esto provocó el enojo de Valdivia, quien se lanzó con todo contra su expareja.

"Daniela Aránguiz que mujer más despechada y pesada. No hay caso. Me rindo. No me dejaste tranquilo en todo este tiempo y vas paseándote por programas de televisión como si fueras una mujer que quiere dar vuelta la página", escribió.

Luego agregó que "la gente tiene que saber que tú me hiciste la vida imposible (...) Por favor no te metas más en mi vida, te prometo que voy a quedarme solo el resto de mi vida, así ninguna mujer va a sufrir tus constantes ataques".

Chats filtrados por Aránguiz

Dichos de Valdivia

