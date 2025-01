Daniela Aránguiz entrega detalles del actual estado de Jorge Valdivia tras salir de prisión preventiva: “Está afectadísimo”

Luego de la salida de la cárcel de Rancagua del exfutbolista nacional Jorge “Mago” Valdivia, este llegó a cumplir el arresto domiciliario nocturno hasta la casa de su expareja, la ex chica “Mekano” Daniela Aránguiz.

En esta línea, fue la propia panelista del programa de espectáculos “Sígueme” quien entregó detalles sobre esta decisión familiar, y sobre el estado en el que vió al ex seleccionado nacional tras su salida de prisión preventiva.

“Yo creo que, para cualquier ser humano, vivir una experiencia extrema como estar privado de libertad, es algo súper fuerte. Es por eso que me siento con el deber de apoyar a mi familia, y esto no solamente apoyar a Jorge, sino apoyar a mi núcleo y a la familia que construí con Jorge... porque que él esté en mi casa en este momento es un bien no solamente para él, sino para mis niños también, que han sido los que más han sido afectado con toda esta situación y qué rico poder compartir, despertarse, ir a la cocina y que esté su papá ahí. Yo abrí mi corazón solamente”, aseguró la ex chica reality.

Sobre la actual situación del comentarista deportivo, Aránguiz sostuvo que es un tema “súper delicado porque uno no se puede meter en los sentimientos de otra persona. Yo, por lo que veo, está afectadísimo. Es una experiencia extrema. No podría responder cómo él se siente, cómo está”.

“Es algo que es súper duro, sobre todo para una persona que es súper libre, como Jorge, que está acostumbrado a hacer cosas y tener una vida súper deportista; es una persona súper movida. Mientras lo pueda apoyar el tiempo que sea necesario para que él esté tranquilo, y pueda estar estable en su salud, lo voy a hacer”, continuó relatando en el programa “Sígueme”, en el cual participa como panelista.

PURANOTICIA