Daniela Aránguiz echó al agua a Kaminski por ser cliente de un night club: “Infiel no sé cuánto tiempo”

Luego de que Francisco Kaminski tratara de mentirosa a Daniela Aránguiz, tras sus dichos de que Camila Andrade era pauteada en Gran Hermano, Aránguiz le respondió con todo a Kaminski.

A través de la plataforma X Kaminski respondió a unos comentarios y escribió que “Daniela Aránguiz haciendo lo que mejor sabe hacer: mentir”.

Es ahí cuando se desata la ‘’furia’’ de Daniela y aprovechó de desclasificar algunos supuestos secretos que tenía del exanimador de La Red.

“Mira Francisco Kaminski, lo primero. Tú a mí no me puedes tratar de mentirosa cuando eres el rey de los mentirosos. Le mentiste a tu exesposa y fuiste infiel no sé cuánto tiempo”, exclamó Aránguiz.

Finalmente, no conforme con su alegato, lo echó al agua por ser cliente de un club para adultos y lo trató de la peor manera.

“Te recuerdo también que una de mis mejores amigas que es dueña de un night club que tú también eras cliente y estabas casado. ¿Quieres hablar? Hablemos. Eres el rey de los mentirosos, cafiche, aprovechador de las mujeres, y más encima no te preocupas de lo que realmente deberías preocuparte y andas buscando excusas que no puedes cumplir tus responsabilidades. A buen entendedor, pocas palabras”.

