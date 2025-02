Daniela Aránguiz da a conocer las razones por la cual rechaza ser candidata a reina del Festival de Viña

En el último capítulo del programa Sígueme de TV+, mostraron a las posibles candidatas a reina del Festival de Viña del Mar, donde apareció Daniela Aránguiz.

Bajo esta línea, la ex chica Mekano, dijo que no entendía por qué estaba ella en la lista, pero su compañera de labores, Camilísima, mencionó que el equipo averiguó que es una potencial candida por parte de Mega.

"La verdad es que me lo propusieron en Mega. Me lo propusieron muy de pasillo, una persona, un productor de Mega. También me lo propuso el diario La Hora de poder ser candidata a reina, pero yo lo descarté", indicó Aránguiz.

Le preguntaron por el motivo de su rechazo a la candidatura y la respuesta de Daniela, se relacionó con la carga de trabajo que tiene.

"Yo estoy en cuatro trabajos, no es de floja. Estoy decorando ‘Petite Cabane’ de La Dehesa; estoy en ‘Only Fama’; estoy acá en ‘Sígueme’; y también estoy en el nuevo proyecto del satélite de Viña", señaló.

"Son cuatro cosas, no me da. Tengo que tener vida, soy mamá, tengo que hacer el aseo, no tengo a nadie que me ayude. Imagínate cocino todos los días. Así que yo no tengo tiempo, pero les deseo lo mejor a todas. Yo ya tengo mi ganadora…", cerró.

