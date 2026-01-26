Daniela Aránguiz confiesa que rechazó invitación a Miami del “Chino” Ríos

Daniela Aránguiz sorprendió al revelar una desconocida invitación que recibió por parte del extenista Marcelo “Chino” Ríos. La confesión ocurrió en el reciente episodio del programa Only Friends, mientras conversaba con José Antonio Neme y los invitados Catalina Pulido, Vasco Moulian y Jordi Castell.

La pregunta surgió a partir de una consulta generada por inteligencia artificial: “Si estuvieras soltera, ¿saldrías con el Chino Ríos?”. Antes de responder, Aránguiz aclaró el contexto y confirmó que el acercamiento fue real.

“Él me empezó a hablar por Instagram y sí, él me invitó. Me dijo que fuéramos a comer a Miami, pero no fui”, relató la panelista de Sígueme.

Consultada por la razón de su rechazo, Daniela explicó que en ese momento estaba comenzando una relación con su actual pareja, “Cuco” Cerda. “Estaba empezando a conocer al José”, señaló.

Aun así, reflexionó sobre el hecho de conocer personas estando soltera: “No hay nada malo en conocer a alguien. Nadie dice que porque uno va a comer con alguien, te tienes que acostar con esa persona”.

Finalmente, Aránguiz fue directa respecto a un eventual interés romántico. “No me gusta él, pero sí me gustaba cuando yo era muy chica. La personalidad de cuando se casó me encantaba en esa época, pero ahora yo creo que no”, sentenció sin rodeos.

PURANOTICIA