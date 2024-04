Daniela Aránguiz aseguró que sufrió violencia física y psicológica por parte de Jorge Valdivia: "Me callé los golpes"

Daniela Aránguiz estará presente este viernes en «Podemos Hablar» de Chilevisión donde aseguró que sufrió violencia física y psicológica por parte de Jorge Valdivia.

En la entrevista que le concedió a Julio César Rodríguez, la exintegrante de «Mekano» manifestó que "yo toda la vida me defendí sola por miles de cosas que nadie sabe".

Agregó que "fui una mujer que vivió violencia psicológica, violencia física, violencia económica... muchas veces me amenazaron y me siguen amenazando con la plata".

Además, afirmó que "fui una mujer que, muchas veces, me callé los golpes de Jorge Valdivia. Y me estoy haciendo cargo de mis palabras, porque tengo documentos que dicen… que afirman lo que estoy diciendo".

En ese contexto, Aránguiz aclaró que estos no son "documentos del año pasado, sino que del 2010".

"Me callé por mi familia, para protegerla; me callé por mis hijos, pero ya no aguanto más… Y cuando me quiero callar, me buscan, conociéndome", indicó.

Daniela reiteró que “hay episodios de violencia, tengo cómo comprobarlo" (...) No quiero entrar en detalles, para mí son episodios súper dolorosos y yo siempre he escondido esto por mi familia”.

Sobre si alguna vez lo denunció, la panelista televisiva comentó que nunca quiso hacerlo, pero que tiene pruebas de un centro médico.

“Los doctores escribieron lo que me había pasado: 'Ella tuvo una pelea con su esposo, no quiere llamar a Carabineros, se niega a poner una denuncia'. (Los documentos) son de una clínica bien conocida en Chile. No quería este escándalo, me callé muchas cosas durante muchos años".

La exchica reality aseguró que estas peleas ocurrían por "ataques de celos", cuando le descubría una infidelidad a Valdivia.

“Él lo negaba y yo iba más allá. No quiero entrar en detalles, pero yo… Mira, una vez, hace mucho tiempo, Ana Alvarado dijo: 'Tú trataste muy mal a mi hija'. Es verdad, pero ella no sabe el video que yo vi de su hija con Jorge. Y si Angie está mirando esto, ella sabe perfectamente qué registro es", sostuvo.

"Para mí fue terrible, llegué a pesar 42 kilos. Estaba sola en otro país, con dos guaguas. Pero llega un momento en tu vida que dices 'no quiero más'", confesó.

Finalmente indicó que "yo quiero soltar todo esto que tengo… yo creo que una mujer que se mete en una relación también es culpable. La culpa es de los dos, sobre todo cuando la relación es pública".

PURANOTICIA