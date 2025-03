Daniela Aránguiz alzó la voz por supuesta reconciliación de Jorge Valdivia con Maite Orsini: “Cerramos el ciclo”

La noche del domingo se dio a conocer que el exfutbolista nacional Jorge “Mago” Valdivia, y la diputada Maite Orsini estarían retomando su relación. De acuerdo a lo confirmado por Cecilia Gutiérrez, ambos se encuentran viviendo una intensa reconciliación.

“Este 23 de marzo, puedo confirmar que Jorge Valdivia y Maite Orsini volvieron, retomaron su relación. Te puedo dar como ejemplo que el 26 de febrero pasado fueron vistos comiendo juntos”, fue parte de lo revelado por la periodista de espectáculos.

Ante esto, ahora fue Daniela Aránguiz, la ex esposa del comentarista deportivo y madre de sus hijos, quien decidió alzar la voz y referirse al tema. “He dicho en reiteradas ocasiones que yo con Jorge no estamos juntos como pareja hace muchos años, eso es lo primero. No hay un tema de infidelidad”, comenzó aclarando la exMekano en “Sígueme” de TV+, donde recordemos es parte del panel.

Bajo este contexto, Aránguiz detalló que “él es libre de ver o no ver a la persona que quiera, sea esta u otra persona. Pero todo Chile tiene que entender que nosotros vamos a tener una relación que nos va a involucrar para toda la vida: que somos padres de los mismos hijos”.

Asimismo, añadió que “yo tampoco lo he echado. Él sabe qué podía pasar tiempo en la casa, que es de ambos y puede vivir ahí hasta cuando quiera. El juicio es en abril, y si se quiere ir, está bien y si se quiere quedar, también va a ser bienvenido en mi casa, es el papá de mis hijos y lo estoy apoyando”.

En la conversación, Aránguiz detalló que se enteró ese mismo domingo de la reconciliación entre Valdivia y Orsini. “Él tiene derecho a ser feliz con la persona que él quiera. ¿Qué yo sabía de esta situación? No, yo me enteré por Primer Plano y si es que llega a ser verdad, porque tampoco tengo la seguridad… Y tampoco es mi deber (enterarme) ni Jorge tampoco tiene la obligación de contarme”, aseguró Aránguiz.

“Cerramos el ciclo como pareja, pero como familia estamos juntos con nuestros hijos. Nos ayudamos en esto de ser padres. Entre nosotros no ha pasado nada y no pasará nada, obviamente siempre va a haber un cariño… Lo de tribunales él me pidió perdón, yo también dije cosas feas”, aseguró Daniela, quien para cerrar agregó que “me gustaría verlo con una mujer buena, que se enamoren desde cero. Pero esas son decisiones de él”.

