Daniela Aránguiz advierte a Claudio Valdivia que no hable de ella en reality de Canal 13: "O si no voy abrir mi memoria"

Daniela Aránguiz advirtió a su excuñado Claudio Vicuña, quien ingresó al reality «¿Ganar o servir?» de Canal 13.

Esto luego de que el hermano de Jorge "Mago" Valdivia emitiera duros dichos contra la exintegrante de «Mekano».

“No tengo ninguna relación con ella, nunca la tuvimos. Nunca nos llevamos bien, a mí ella no me caía bien y yo no le caía bien a ella, porque para ella yo era el hermano ‘mala influencia’”, señaló el exfutbolista.

Además agregó que “la Daniela es así, yo la conozco hace muchos años, es de esas personas que tira cosas que no son reales y las deja ahí. Y no se va a disculpar jamás de lo que dijo. Hubo muchos episodios donde ella me ha involucrado a mí, a mis hijos y a mi ex”.

Y estas declaraciones fueron abordadas por Aránguiz en «Sígueme» de TV+, donde manifestó que "estoy muy feliz de que él trabaje por segunda vez en su vida y esté en un reality show. Ojalá que llegue lejos, porque es un buen competidor".

“Que se quede callado y no hable más de mí, o si no voy abrir mi memoria”, lanzó.

Luego advirtió a su excuñado diciendo que "lo único que diré es que espero que no hable de mí en el reality, porque estaré señorita, calladita, observándolo. Pero a la primera que hable de mí, mi memoria va a empezar a refrescarse".

"Espero que vaya a competir y a brillar por él, que lo pase bien y que no hable de mí, porque si no se me va a refrescar la memoria de muchas cosas que sé", complementó.

