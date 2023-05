Daniela Aránguiz acusó que Jorge Valdivia le ofreció dinero para no ir a «PH»: "Ahora voy, y voy con todo"

Daniela Aránguiz afirmó que Jorge Valdivia mintió sobre estar internado por una crisis nerviosa la semana pasada.

Mientras hablaban de la hospitalización de Mauricio Pinilla en «Zona de estrellas», la panelista declaró que "hay varios futbolistas que hacen ese tipo de tongo… que inventan que están enfermos, es como normal en esto. ¿El motivo? Para quedar bien, victimizarse”.

"De repente empiezan a juntarse con personas que tienen malos hábitos, de excesos, quizás algunas sustancias, que eso les causa problemas muy graves y tienen que internarse por crisis. Las malas juntas”.

“Jorge (Valdivia) es súper influenciable yo toda la vida lo manejé como quise”, aseguró.

Luego, la exintegrante de «Mekano» reveló que su expareja estaría en Panamá junto a la diputada Maite Orsini.

“Leí en una página que estaba allá, y este fin de semana le tocaba con los niños, y eso debería ser cuando no le toque con ellos: salir de vacaciones con la polola. A mí me dijo que estaba enfermo, que se sentía mal por las pastillas, entonces no se podía quedar este fin de semana con los niños. Uno tiene que ser responsable Jorge Valdivia, y no hacerte la víctima internándote”, dijo molesta.

"Todo el mundo sabe que la Maite está en un Congreso en Panamá, así que detrás de ella se fue. Se sabe. Yo estoy comunicando lo que acabo de leer”, comentó.

“Él tomó licencia médica hasta el martes, pero resulta que está de vacaciones, felicidades. Páselo bien, pero sea responsable. (…) Si ya no les manda ni supermercado a los niños, por lo menos que los vea”, continuó.

Sobre su visita a «Podemos hablar» de Chilevisión, Aránguiz manifestó que el "Mago" le pidió que no asistiera a la entrevista.

“Me lo pidieron, me ofrecieron hasta chin chin (dinero) para no ir al programa. Ahora voy, y voy con todo”, aseguró.

"Prepárense todos los que están viendo, porque muy pronto estaré en PH contando la verdad de todos los detalles más escandalosos de esta teleserie”.

Finalmente se lanzó contra la parlamentaria. “Para que vean por quién votaron, y para desenmascarar a todas estas personas dicen ser tan honestas… ahora con pruebas lo vamos a desenmascarar”, declaró.

“Los padres son buenos padres hasta que se separan de la madre, ahí no más la voy a dejar. Esa cuenta se la voy a pasar yo”, cerró Daniela.

PURANOTICIA