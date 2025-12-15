Daniela Aránguiz acusa a Carla Jara de haber sido infiel hace unos años: “Vivió el karma con Kaminski”

Daniela Aránguiz encendió la polémica sin filtro. En el más reciente episodio de Sígueme (TV+), la opinóloga de farándula disparó con todo contra Carla Jara y reflotó un antiguo episodio de su pasado amoroso, poniendo en duda la “víctima perfecta” que muchos han instalado tras el quiebre con Francisco Kaminski y el supuesto affaire del animador con Camila Andrade.

La exchica Mekano no dudó en cuestionar la actitud de su ex compañera del programa de baile, asegurando que el drama que hoy enfrenta no sería tan distinto a situaciones que ella misma habría protagonizado años atrás.

Según relató Aránguiz, la relación entre Carla Jara y Kaminski habría nacido cuando ella aún estaba emparejada con un productor de Mega, con quien incluso se proyectaba a futuro.

Siempre de acuerdo a la versión de Daniela, la llegada de Kaminski habría cambiado todo, y Jara no habría dudado en ser infiel para iniciar el romance con quien más tarde se convertiría en su esposo y padre de su hijo. Una situación que, a opinión de la panelista, invalida cualquier discurso moralista tras la ruptura.

Bajo esa mirada, Aránguiz apuntó directamente a las reacciones públicas de Carla Jara frente a Camila Andrade, cuestionando la dureza de sus comentarios y la postura que adoptó tras la separación.

"Uno no puede sentirse tan atacada por cosas que también ha hecho", señaló Aránguiz.

Pero la polémica frase final vino después, cuando Daniela apeló derechamente al karma para explicar lo ocurrido: "La Carla vivió el karma con Kaminski", cerró.

