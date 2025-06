Daniela Aránguiz aclara la llamada de Guillermo Maripán: "Él se quería comunicar conmigo no para conocerme"

Daniela Aránguiz aclaró la polémica que protagonizó con el futbolista Guillermo Maripán. Luego de haberlo rechazado públicamente, la panelista reveló que el deportista se comunicó con ella para aclarar que todo fue un malentendido, y aclaró que no la buscaba con otras intenciones.

Cabe recordar que hace dos días, Daniela Aránguiz habría confesado que Guillermo Maripán la buscaba a través de amigos.

"Guillermo Maripán, si tú me quieres conocer, mándame un mensaje tú por último. Y yo te voy a decir que no, porque no me interesa", dijo en ese entonces.

Ahora, en el último capítulo de Sígueme de TV+, la expareja del futbolista Jorge Valdivia explicó que Maripán se puso en contacto con ella para aclarar las verdaderas razones por las que la estaba buscando.

"Ayer en la noche Guillermo se comunicó conmigo. Lo primero que voy a decir es que él fue muy caballero y decente y aclaró las cosas conmigo", sentenció Aránguiz, donde luego informó que el interés del futbolista no era por razones amorosas: "Él se quería comunicar conmigo no para conocerme, sino por un tema específico que tiene que ver con la farándula. Los amigos lo malentendieron y pensaron que él me quería conocer, yo creo", dijo.

Luego, Daniela dijo que su intención no fue hacer sufrir a nadie, ni a la mujer del deportista nacional.

"Me dio mucha lástima porque él acaba de ser papá hace dos meses. Mi intención no es hacer sufrir, ni tampoco que se sienta mal su mujer, menos en la situación que está en este momento, con una guagüita recién nacida. Así que todo fue un malentendido", agregó.

"Esto es un mensaje también para todos los amigos que por hacerse los bacanes y por querer quedar bien, inventan cosas y al final perjudican a la gente que es conocida", sentenció Aránguiz.

"Él no tenía intenciones, él está feliz con su pareja, acaba de ser papá. Y más que nada, que le haga un llamado de atención a sus amigos para que no pasen estos malos entendidos de nuevo", informó la panelista.

Finalmente, Daniela Aránguiz explicó el por qué decidió aclarar públicamente esta polémica situación.

"Lo vi muy angustiado, porque quizás uno que está en este medio, está acostumbrada a estas cosas, no te afecta y es una tontera, pero para él y sobre todo para su mujer, debe ser un tema súper complicado", cerró.

PURANOTICIA