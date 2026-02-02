Daniel Vilches habla con crudeza sobre su salud a los 93 años: “Uno debe ser valiente para morir”

Daniel Vilches, histórico actor y comediante chileno, se sinceró sobre el delicado estado de salud que atraviesa a sus 93 años, un escenario que se vuelve aún más difícil tras la muerte de su esposa, Mercedes Pineda, ocurrida en agosto pasado.

En conversación con el programa Primer Plano de Chilevisión, el exintegrante de Jappening con Ja detalló los problemas médicos que enfrenta actualmente y explicó que se encuentra a la espera de un examen nuclear para precisar su diagnóstico.

“He perdido masa muscular, he bajado cerca de 10 kilos. Tengo que hacerme un examen nuclear”, relató. A ello sumó antecedentes como soplo al corazón, arritmia y anemia, además de la presencia de “un tumor en el hígado y un tumor pequeño en el pulmón”.

Consultado sobre la posibilidad de que se trate de un cáncer, Vilches señaló que aún no es posible determinarlo. “El médico dice que no puede calcular cáncer porque es tan pequeña la cosa, por eso tengo que hacerme este examen”, explicó.

Pese al complejo panorama, el actor se mostró sereno frente a la idea de la muerte. “No me asusta en lo absoluto. Uno ha sido valiente para vivir y pienso que también uno debe ser valiente para morir”, reflexionó.

Con el humor y lucidez que lo caracterizan, Vilches aseguró que su principal deseo es mantenerse bien para concretar algunas últimas actuaciones. “Si no se puede, no importa, esperemos la carroza”, comentó, agregando que se siente en paz: “No le debo a nadie, ni nadie me debe nada”.

Aunque reconoce que “por dentro está el problema”, afirmó sentirse bien anímicamente. “Me voy feliz de esta vida, porque he hecho una linda vida. He usufructuado de mi vida artística y me voy feliz”, sentenció el actor, quien cumplirá 94 años durante 2026.

