Daniel Sauer y su reacción ante la llegada de su esposa a plataformas para adultos: "Se lo toma con humor"

Titi Ahubert, esposa del empresario, Daniel Sauer, este fin de semana decidió abrir una cuenta en un sitio de contenido para adultos, luego de que su situación económica se viera afectada por el embargo de muebles de su hogar y la detención de su esposo, en el marco del caso Factop. En entrevista con LUN, Ahubert explicó que esta decisión fue tomada con el objetivo de "salir adelante con sus hijos".

En relación con la reacción de Sauer, Ahubert, reveló que Daniel ya se enteró de todo.

"Él ahora entiende perfecto, no tiene problemas. De hecho, él el día de mañana quizás también lo hace y hacemos una colaboración. Hay que ver cómo van las cosas. Ahora se lo toma con humor, porque él sabe que fui modelo toda la vida".

"Al principio como que me miró con unos ojitos de pena", expresó, asegurando de que después lo aceptó. "Tómalo o no", le dijo ella, argumentando que necesitaba sacar adelante a su familia.

"Yo lo hablé con mis hijos y están todos apoyándome, porque no estoy generando lucas y tengo una familia, tengo que pagar luz, agua y gas... me lo tomo como un trabajo. (...) No tengo rollo con el cuerpo y cuando una se vuelve vieja, menos te importa", expresó también la creadora de contenidos.

