Daniel Fuenzalida sorprende al revelar que rechazó animar el Festival de Viña: “Uno tiene que saber dónde puede dar”

En el último capítulo de El Mediodía de TVN Daniel Fuenzalida fue acorralado en vivo por Pamela Leiva con una pregunta que dejó al estudio mirando con atención: ¿se ve animando el Festival de Viña del Mar?.

Sin rodeos, la humorista lo enfrentó directamente: "¿Te gustaría animar Viña?", lanzó Pame.

Y la respuesta del Huevo fue una bomba que nadie vio venir: "Creo que no. Me lo ofrecieron a principios de este año. Me ofreció Viña una administración de ese canal, que ya no está, por contrato, para el año 2027 y 2028", confesó.

Pero el conductor no se quedó ahí. Ante el asombro del panel, aclaró que este inesperado ofrecimiento estaba pensado para cuando Rafael Araneda deje su rol en Mega y en el Festival. Una movida que, de haberse concretado, habría cambiado completamente el panorama de la animación viñamarina.



Aun así, Fuenzalida se bajó solito del escenario, dejando claro que no se siente preparado —ni interesado— en agarrar ese micrófono: "Yo creo que no tengo talento para Viña. No es mi escenario (...) Uno tiene que saber dónde puede dar y dónde no. Viña no es", sentenció.

