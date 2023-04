Daniel Fuenzalida preocupó a sus seguidores tras publicar foto en servicio de urgencias: "Pensé que me infartaba"

Daniel Fuenzalida preocupó a sus seguidores luego de publicar una fotografía en que se le ve internado en un centro de salud.

En sus historias de Instagram, el animador compartió una imagen donde estaba acostado en una camilla.

“¡Anoche urgencia! Nunca había sentido un dolor igual”, escribió en la postal.

Y el comunicador entregó detalles de lo que le pasó. “Pensé que me infartaba, anoche estaba solo en mi casa, me acosté y me vino un dolor muy fuerte en la zona abdominal”, dijo en diálogo con Página 7.

“Se me durmió la pierna y brazo izquierdo, me asusté mucho, entonces, uno se persigue harto, me puse demasiado nervioso”, agregó.

“Alcancé a tomar mi auto para irme solo a la clínica, nunca había sentido tanto dolor, lo único que pedía era un analgésico a la vena”, complementó.

El ex "Huevo" reveló que "efectivamente, los exámenes revelaron que era un cálculo”.

Finalmente, informó que “quedé toda la noche en observación y me dieron el alta como a las 6 la mañana para seguir con mi vida normal (…) le dije al doctor que soy súper hiperquinético, entonces le pregunté si podía volver a la radio y él me dio el pase, regresé inmediatamente”.

PURANOTICIA