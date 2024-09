Daniel Fuenzalida conmemoró el primer año del fallecimiento de su padre: "Tú estás viviendo en mí"

Daniel Fuenzalida dedicó un sentido mensaje a su padre Patricio, a un año de su fallecimiento.

El 4 de septiembre de 2023, el comunicador informó a través de redes sociales la lamentable noticia, señalando que estaba en shock ante su repentina muerte a los 82 años.

En esta ocasión, el "exhuevo", destacó el gran hombre que fue en vida: "Hace un año una parte de mí se apagó. Te fuiste sin avisar y de repente", comenzó escribiendo.

"Ha sido un año que te he extrañado mucho papito, sobre todo para contarte lo bien que estoy, lo contento. Todo lo que me ha pasado este año me gustaría contártelo, pero a veces pienso, ¿para qué? Si tú junto a la mamá han hecho todo para que ocurra lo que está pasando", agregó.

Daniel manifestó que desde donde esté su padre "me sigue apoyando una y otra vez. No tengo palabras ni sentimientos para agradecer, solo mi compromiso que jamás te olvidaré y que tú estás viviendo en mí".

El animador de TVN cerró diciendo que: "Gracias papá por tanto. Incluso en tu partida hace un año desde el lugar que estés lo sigues haciendo. Te amo".

