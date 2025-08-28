Daniel Fuenzalida aclaró supuesta deuda de 50 millones a Rosario Bravo: "Quiere seguir haciendo un show"

La disputa entre Daniel Fuenzalida y Rosario Bravo suma un nuevo capítulo. Tras la acusación pública de la influencer, quien aseguró que el animador le adeuda 50 millones de pesos, Fuenzalida respondió públicamente.

En el programa "Que te lo digo", Bravo explicó que la suma corresponde a pagos pendientes y otros acuerdos por su participación en el exitoso pódcast "¿Cómo están los weones?".

"Es una suma considerable y es importante que se respete lo que corresponde. He esperado con paciencia y comprensión, pero siento que ha llegado el momento de hacerlo público", expresó la enfermera.

Luego, en el mismo espacio de farándula, Fuenzalida confirmó el monto mencionado, pero descartó que se trate de una deuda.

"No hay deuda", aseguró el emprendedor, explicando que lo que existe "es un cierre de negocio".

En relación a los 50 millones, Daniel explicó: "Sí, es verdad. Es un valor aproximado o incluso más que eso. No tengo problema en pagar cuando se cierre esto. El dinero está, es un cierre de negocio".

"No se está desconociendo absolutamente nada. No es una deuda, lo recalco, es una cuadratura", agregó.

"Eso lo está viendo el abogado de Rosario. Estamos en comunicación con él, hace harto rato. Le mandamos un cierre, faltaban unas facturas por contabilizar, y estamos a la espera de su respuesta", precisó el rostro de TVN.

Para finalizar, Daniel Fuenzalida remató: "Esto es un cierre de negocio. Si Rosario lo quiere ver por otro lado, y quiere seguir haciendo un show de esto (...) De aquí en adelante lo ve mi abogado y mi contadora".

