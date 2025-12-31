Daniel Alcaíno dio el “sí” y contrajo matrimonio con su pareja tras dos años de relación: “¡Vivan los novios!”

Daniel Alcaíno volvió a remecer al mundo del espectáculo, pero esta vez lejos del escenario y de la sátira política. El actor y comediante pasó oficialmente por el altar y selló su relación con Catalina Infante, con quien llevaba cerca de dos años de romance, en una ceremonia que pocos sabían que estaba en camino.

La bomba la destapó Cecilia Gutiérrez a través de sus redes sociales, dejando a más de uno con la boca abierta. "Daniel Alcaíno se casó", lanzó, confirmando además que el matrimonio se realizó el 20 de diciembre.

La periodista también compartió una postal del momento exacto en que la pareja daba el “sí”, donde se aprecia al comediante luciendo un traje azul, mientras Infante deslumbraba con un vestido blanco largo y un pronunciado escote en la espalda.

El enlace no pasó desapercibido entre sus cercanos. Paloma Elgueta también se sumó a las felicitaciones desde sus historias de Instagram, mezclando humor y señalando a los icónicos personajes del actor: "Felicidades Cata y tío Exequiel (...) Vivan los novios! Peter Veneno háganse felices!!".

Este nuevo capítulo sentimental para el creador de Yerko Puchento llega tres años después de su quiebre con Berta Lasala, con quien estuvo casado durante 21 años y es madre de su hijo Emiliano. Una historia que en su momento también dio que hablar.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Alcaíno apuesta por el matrimonio: anteriormente estuvo casado con Paula Zúñiga.

