Dani Castro abandona Fiebre de Baile tras delicado estado de salud y salva a una participante de la eliminación

El capítulo más reciente de “Fiebre de Baile” terminó convirtiéndose en un verdadero terremoto televisivo luego de que se confirmara la sorpresiva salida de Dani Castro por razones médicas, un giro que desarmó por completo la clásica rutina de eliminación del programa.

En plena transmisión, Diana Bolocco dio a conocer la noticia que dejó al público descolocado: "Hoy recibimos una noticia que es triste para nosotros, porque tiene que ver con el estado de salud de Dani Castro. Ella nos informó, de manera formal, que tendrá que dar un paso al costado de la competencia, que no puede regresar por temas de salud".

Luego, la animadora añadió que: "Nosotros sabíamos lo que le estaba pasando, y que esto le impediría regresar en un punto de la competencia", confirmando que el equipo ya manejaba antecedentes de la compleja situación.

Además, Bolocco aprovechó el momento para enviar un mensaje cargado de emoción y apoyo directo ante la inesperada revelación: "Dani, desde acá te mandamos un abrazo gigante. Sabemos que estás pasando por un momento delicado, pero sabemos también que vas a salir adelante. Mucha fuerza, tú tienes fuerza, recupérate muy pronto".

Finalmente, la conductora anunció en vivo el ajuste de último minuto: "Por ese motivo, les quiero anunciar esta noche que la producción de 'Fiebre de Baile' tomó la decisión de que hoy no hay eliminado".

Un movimiento que, para sorpresa de muchos, terminó salvando a Carlyn Romero, quien había obtenido la puntuación más baja de la jornada.

Cabe mencionar que horas antes de que Diana anunciara esta noticia, fue la propia Castro quien rompió el silencio en redes sociales y confesó que atravesó una pérdida de embarazo sin saberlo, dejando claro que su prioridad ahora es enfocarse en su recuperación física y emocional.

