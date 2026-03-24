Dan de alta a hija de Tanza Varela tras angustiante hospitalización: “Mi miedo esta vez fue inmenso”

La pequeña Roma salió del hospital luego de dos días internada por una extraña picadura sin un diagnóstico claro, que mantuvo a todos en alerta.
Momentos de verdadero terror vivió Tanza Varela, luego de que su hija Roma, de apenas 11 meses, terminara hospitalizada en medio de un cuadro tan confuso como alarmante. Lo que partió como un juego en el patio, terminó en una pesadilla marcada por la incertidumbre médica y el miedo a lo peor.
Fue la propia exchica reality quien encendió las alarmas en redes sociales, revelando que la pequeña estuvo internada durante dos días por una extraña picadura que dejó su pie hinchado y morado. Incluso se temió lo peor: una posible mordedura de araña de rincón, diagnóstico que finalmente fue descartado.
Ya de regreso en casa, la influencer intentó llevar tranquilidad, aunque el misterio sigue intacto. "No hubo diagnóstico claro, nunca se supo que la picó. Pero la Roma ya está bien", escribió.
Pero detrás del alivio, hay una historia mucho más profunda. Varela abrió su corazón y confesó que este episodio removió un doloroso capítulo de su vida, marcado por una pérdida previa junto a su pareja Matías Bize.
"Antes de que llegara la Roma al mundo, con Matías perdimos a su hermana. Así es que mi miedo esta vez fue inmenso y conocido", admitió .
Lejos de quedarse ahí, la actriz —recordada por su paso en "Corazón Rebelde"— compartió una reflexión cargada de emoción, dejando ver cómo este episodio la golpeó profundamente.
"Mis hijos han marcado cada segundo de mi vida. Me han conectado con la vida y con la muerte. Por eso es que disfruto cada segundo de la vida. Porque aprendí a entender lo frágiles que somos los seres humanos. He enseñado en mi casa que cada día hay que disfrutarlo, disfrutar el cielo mientras podamos mirarlo".
"Gracias por el cariño que no solo me han dado estos días, si no que todos los días de verdad, que preciosa comunidad tengo, admito que ese es otro privilegio sin duda que hay en mi vida", sentenció.
