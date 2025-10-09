Dan a conocer tenso enfrentamiento entre Arenita y Laura Bozzo en adelanto de “El Internado”: "Eres una vieja de mier…"

A tan solo cuatro días del estreno de "El Internado", Mega presentó un adelanto de una de las primeras peleas dentro del espacio culinario.

A través de redes sociales, el canal señaló que Arenita y Laura Bozzo se enfrentaron "en una fuerte discusión donde se dijeron de todo".

"Alto impacto: ¿Qué habrá hecho enojar tanto a la reina de los pokemones?", señaló la estación televisiva en su cuenta de Instagram.

En el registro publicado, se puede ver a la exchica Yingo arremeter contra la presentadora peruana, donde le dijo: "No has aprendido nada en los 90 años que ya tienes. Eres una vieja de mier…".

Luego, Bozzo le responde: "A mí no me vas a insultar. Me voy". Por lo que se ve a la conductora de "Laura en América" abandonar la actividad.

Entre los participantes se encuentran Di Mondo, Daniella Campos, Etienne Bobenrieth, Fernando Solabarrieta, Maluco, Carla Ochoa, Laura Bozzo, Efrén Reyero y Blu Dumay (hija de María Alberó e Iván Zamorano), Arenita, Paloma Fiuza y Rodrigo “Otakín” Fernández.

Cabe mencionar que El Internado contará con contenido adicional en YouTube, incluyendo El Internado React y un programa satélite que mostrará los detalles más entretenidos y controversiales del reality.

Además, los suscriptores de MegaGo tendrán acceso a una señal 24/7 con material exclusivo y podrán ver cada capítulo con 24 horas de anticipación antes de su estreno en televisión abierta.

Asimismo, Mega 2 ofrecerá una franja especial con imágenes inéditas y versiones sin editar de las competencias, la convivencia y los desafíos culinarios.

Cabe destacar que las grabaciones comenzaron la semana pasada, por lo que el programa se emitirá con un desfase inicial de dos semanas.

El reality de cocina, que tendrá a Tonka Tomicic en la conducción, llegará a las pantallas de Mega el próximo lunes 13 de octubre.

