Dan a conocer las razones del quiebre sentimental entre Claudio Rojas y su pareja 21 años menor

Lo que muchos daban por una historia sólida —de esas que ya proyectaban convivencia y futuro— terminó desmoronándose sin previo aviso.

El mediático abogado y rostro televisivo Claudio Rojas puso punto final a su relación con la periodista Hurubachi Pardo.

Y es que no era cualquier romance: la pareja había estado en la mira desde el inicio, no solo por su exposición pública, sino también por los 21 años de diferencia que no pasaban desapercibidos.

Aun así, ambos se encargaban de proyectar una imagen casi perfecta en redes y entrevistas. De hecho, él mismo llegó a asegurar que estaban "casi viviendo juntos" y que se sentía "muy enamorado".

Ahora, fue la propia Hurubachi Pardo quien decidió cortar con las especulaciones y confirmar el quiebre, revelando que todo se había acabado hace meses, específicamente en enero. Lejos de escándalos o infidelidades —al menos según su versión—, insistió en que no hubo terceros, aunque dejó entrever que el desgaste fue inevitable.

"Terminamos en enero de este año; yo creo que fue algo difícil para los dos, pero también tiene que ver con que fue una ruptura muy desde el amor y no porque se hubiera acabado", explicó la comunicadora.

Pero detrás del quiebre hay un trasfondo mucho más complejo. La periodista apuntó a un duro episodio personal que terminó golpeando de lleno la relación.

"Por mi parte, falleció mi mamá en octubre, y de ahí en adelante la relación empezó a decaer", señaló.

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