Dan a conocer el nombre de la supuesta conquista de Jean Philippe Cretton: "Estuvo casada, pero se separó"

Jean Philippe Cretton, animador de Mi Nombre Es de TVN, habría encontrado el amor dentro del mismo canal.

Según destapó el programa Zona de Estrellas, los pasillos de TVN estarían que arden con los comentarios sobre un coqueteo cada vez más evidente entre el periodista y Rayén Araya, su compañera en el podcast Power Trío.



La periodista Paula Escobar aseguró que ambos estarían “más que conectados” y que su química no solo se nota en el estudio, sino también fuera de los micrófonos.

"Los maquilladores son los que andan comentando estas cosas", señaló la comunicadora antes de detallar que Rayén "estuvo casada, pero se separó".

Según Escobar, los comunicadores lo están pasando más que bien pero aún no formalizan su relación y no han dado declaraciones al respecto.

"Hace rato lo andan molestando con el tema (...) no le han puesto nombre a la relación", cerró Paula.

PURANOTICIA