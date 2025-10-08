Dan a conocer al famoso y esperado telonero que acompañará a Oasis en su show en Santiago

DG Medios confirmó a través de sus redes sociales que Richard Ashcroft será el encargado de abrir el esperado concierto de Oasis en Chile, programado para el 19 de noviembre en el Estadio Nacional.

El anuncio pone fin a las especulaciones que circulaban entre los fanáticos desde hace semanas y suma un atractivo adicional al regreso de los hermanos Gallagher con su gira “Oasis Live ’25”, que ha marcado el retorno triunfal del britpop a los grandes escenarios.

Ashcroft, exlíder de The Verve, ya ha participado en otras fechas de la gira mundial, consolidándose como parte del cartel oficial del reencuentro de una de las bandas más influyentes de las últimas décadas.

Richard Ashcroft

Richard Ashcroft alcanzó fama internacional como líder y principal compositor de The Verve, banda que dejó una huella imborrable en la música de los noventa con temas como Bitter Sweet Symphony, The Drugs Don’t Work y Lucky Man.

Tras la separación del grupo, Ashcroft consolidó una destacada carrera en solitario durante las décadas siguientes, logrando éxito comercial y crítica con discos como Alone With Everybody, que lo posicionaron en los primeros lugares de las listas del Reino Unido.

Su participación en el concierto de Oasis en Santiago no solo añade relevancia artística al evento, sino que también refuerza el carácter nostálgico de la gira Oasis Live ’25, concebida como una auténtica celebración del legado britpop que marcó a toda una generación.

PURANOTICIA