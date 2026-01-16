Dan a conocer a los primeros confirmados para la Gala del Festival de Viña del Mar 2026

La Gala del Festival de Viña del Mar 2026 ya empezó a mover las piezas y a generar ruido antes de tiempo. El glamoroso evento que marca el puntapié inicial del certamen musical más potente de Latinoamérica está fijado para el próximo 20 de febrero y, aunque aún faltan semanas, la lista de invitados ya da que hablar.

Según reveló el periodista César Campos en Mucho Gusto, serán cerca de 120 los rostros que desfilarán por la alfombra roja

Entre los primeros nombres confirmados aparece Pamela Díaz, quien llegará sin acompañante, detalle que no pasó inadvertido considerando que su pareja, el senador Felipe Kast, simplemente no fue invitado.

Otro nombre que promete miradas y comentarios es el de Coté López, quien sí asistirá junto a su nueva pareja Lucas Lama. El cruce inevitable de la noche lo protagonizará su exesposo, el exfutbolista Luis Jiménez, quien también dirá presente, pero solo.

La pasarela viñamarina también contará con figuras ya clásicas del espectáculo nacional. Kel Calderón volverá a decir presente, mientras que Marlen Olivarí caminará del brazo de Luciano Marocchino.

A esta lista se suma Fran Virgilio, modelo y expareja de Karol Lucero, quien enfrentará la gala sin compañía, en una aparición que podría marcar un nuevo capítulo en su exposición mediática.

En el plano musical, el regreso de Kid Voodoo ya está confirmado. El cantante urbano, que dejó huella como jurado en la edición 2025, será parte tanto de la Gala como del arranque oficial del festival, reforzando su vínculo con el certamen.

Pero no todo pasa por los nombres. Mega también anunció cambios que prometen alterar la dinámica del evento: habrán menos invitados para evitar eternas esperas, el paso por la alfombra roja será más expedito, se reinstalará la galería junto al acceso principal y, para sorpresa de muchos, el evento será completamente gratuito para el público que quiera presenciar en vivo la llegada de las figuras en el Sporting de Viña del Mar.

