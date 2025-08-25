Dan a conocer a los primeros artistas para el Festival de Viña del Mar 2026: serían tres estrellas latinas

Ya comienzan a conocerse los primeros nombres que formarían parte del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. Según adelantó la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, específicamente en Primer Plano, tres artistas de renombre internacional estarían prácticamente cerrados para el evento.

Y uno de ellos es el destacado cantautor dominicano, Juan Luis Guerra, quien volvería a la Quinta Vergara tras 14 años de ausencia y por quinta vez en su trayectoria artística.

Bajo esta misma línea, también estaría contemplada la participación del grupo de cumbia argentino Ke Personajes, que llegaría por primera vez al escenario viñamarino luego de su exitoso paso por el Festival del Huaso de Olmué en 2025.

Finalmente, el tercer artista mencionado por la comunicadora es el reggaetonero puertorriqueño, Daddy Yankee, quien años atrás anunció su retiro de la música para enfocarse en su vida espiritual.

Yankee regresaría al escenario más importante de la Ciudad Jardín en lo que sería uno de los grandes eventos de la edición 2026. Su presencia, de concretarse, marcaría el retorno de una de las figuras más influyentes del género urbano y uno de los nombres más potentes en la historia reciente del certamen.

Cabe mencionar que El Festival de Viña del Mar 2026 se llevará a cabo entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero próximo.

