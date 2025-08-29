Dan a conocer a los artistas que serán parte de la edición 2025 de la Teletón: contará con seis cantantes internacionales y nueve nacionales

Durante la mañana de este viernes, la organización de la Teletón dio a conocer oficialmente el listado de artistas que formarán parte de la edición 2025 del evento solidario, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de noviembre.

La presentación se realizó en una actividad pública desarrollada esta jornada, donde se revelaron los nombres que encabezarán el espectáculo. Entre ellos, destacan figuras de reconocimiento internacional que participarán en esta nueva versión de la cruzada benéfica.

Entre los artistas confirmados para esta edición se encuentran reconocidos nombres internacionales tales como Pablo Alborán, Yuri, Emmanuel, Ana Torroja, Cristián Castro y Lucero.

A ellos se suman destacados exponentes de la música nacional, incluyendo a María José Quintanilla, Francisca Valenzuela, Emilia Dides, Jere Klein, Zúmbale Primo, Nico Ruiz, Bray On, Katteyes y Myriam Hernández.

En relación al humor, también anunciaron la participación del comediante nacional, Stefan Kramer, quien estará encargado de hacer reír a todo el público y a los televidentes.

El cierre de la Teletón se volverá a realizar en el Estadio Nacional, luego de dos ediciones que se llevaron a cabo en el escenario de la Quinta Vergara, en Viña del Mar.

PURANOTICIA