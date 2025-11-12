Daddy Yankee visitó las dunas de Concón: contempló el mar y se tomó selfie con fanáticos

A través de imágenes y videos publicadas en redes sociales, se logra apreciar al exitoso cantante urbano puertorriqueño contemplando el bello paisaje del lugar.
En el marco de su presencia en Viña del Mar para participar de un evento religioso en la Quinta Vergara, Daddy Yankee sorprendió visitando las dunas de Concón.
En las publicaciones se ve al intérprete de «Gasolina» y «Lo que pasó, pasó», entre otras, compartiendo con algunos fanáticos que le solicitaron una selfie.
Ramón Ayala (su verdadero nombre) descendió de un automóvil y subió a la parte alta del Campo Dunar, desde donde contempló el océano Pacífico.
Vestido completamente de blanco y luciendo sus tradicionales lentes de sol, el cantante caminó por la arena mientras saludaba a los pocos fans que se encontraron con él.
