Daddy Yankee será distinguido como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación

Con casi 30 años en la industria, pocos pueden discutir que Daddy Yankee no solo marcó una era, sino que prácticamente la dominó. Y ahora, la Academia Latina de la Grabación anunció que Ramón Luis Ayala Rodríguez —su nombre real— será nada menos que la Persona del Año 2026.

El reconocimiento no será cualquier cosa: el próximo 11 de noviembre, en Las Vegas, y en pleno furor de la Semana Latin Grammy, se montará una gala de alto calibre con concierto tributo incluido, donde la gran noche promete reunir a diversas figuras internacionales.

Según la Academia, el premio no solo pone sobre la mesa sus décadas de carrera como cantante, compositor e intérprete, sino que también su peso en la industria y su faceta más solidaria.

“Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina”, señaló Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

“Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, y hoy mantiene plena vigencia. Nos honra reconocerlo como la Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación”, agregó Abud.

Por su parte, el propio Daddy Yankee no se quedó atrás y también reaccionó al anuncio: “Este reconocimiento de La Academia Latina de la Grabación es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura”.

MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA

Porque si algo ha sabido hacer Yankee, además de hits, es construir una imagen que va más allá del escenario. En Puerto Rico, su impacto social ha sido fuerte, impulsando programas educativos y comunitarios desde su fundación llamada "Daddys House".

Lo cierto es que este título de Persona del Año no solo celebra su música, sino que termina de consolidarlo como una de las figuras más influyentes en la historia del género urbano.

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