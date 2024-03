Daddy Yankee reaparece públicamente para predicar el evangelio

El cantante portorriqueño Raymond Ayala , conocido artísticamente como “Daddy Yankee” reapareció en redes sociales, tras su retiro de los escenarios en el año 2022, para mostrar su nueva faceta como predicador del evangelio.

Hay que recordar, que tras su última gira “La Meta”, el intérprete de “La Gasolina”, había manifestado públicamente, sus deseos de centrarse en la religión, y tal como se ven en los registros publicados recientemente, ha empezado su carrera fuera de la música.

Como un Pastor, “Yankee” se presentó ante la iglesia “Refugiados Por Su Presencia” en el pueblo Las Piedras, y aseguró que la razón por la que se separó de Dios, fue su orgullo.

“Hoy quizás yo estuviera en una gira haciendo millones de dólares, pero yo estoy aquí completamente gratis y tengo un gozo que no me ha dado el mundo”, empezó Ayala.

“20 años me costó volver aquí, pero el orgullo fue lo que me separó de Dios. El orgullo. Por eso es bien importante cuando estamos en el camino reconocer nuestra debilidad porque el ser humano no nace con humildad", manifestó.

"El ser humano nace con orgullo. Nosotros tenemos la humildad a través del espíritu santo. La humildad es la raíz de toda justicia”, concluyó.



(Imagen: @maikybackstage)

