Daddy Yankee paseó por Viña del Mar en la previa a su concierto en la Quinta Vergara

En el marco de su visita a Chile, el cantante urbano oriundo de Puerto Rico, Daddy Yankee, compartió una fotografía desde la comuna de Viña del Mar.

A través de sus historias en Instagram, el popular reggaetonero (hoy reconvertido a músico cristiano) subió una postal del atardecer en la Ciudad Jardín.

De igual forma, se indicó que el artista caribeño paseó por la comuna en compañía de un amigo, aunque esta acción pasó bien desapercibida por sus fans.

Cabe recordar que Raymond Ayala (su verdadero nombre) participó de un evento gratuito organizado por la Fundación Valparaíso Evangélico.

"Llegará a nuestro país para entregar un poderoso mensaje de fe y esperanza", indicaron desde la organización en la previa al evento en la Quinta Vergara.

De igual manera, el intérprete de «Gasolina», «Rompe» y «Ella me levantó», entre otros hits, compartió con el artista nacional Pailita, con quien se tomó una fotografía.

