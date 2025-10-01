D4vd queda fuera de Lollapalooza Chile tras vinculación con caso de homicidio en EE.UU.

El rapero estadounidense D4vd no formará parte de la próxima edición de Lollapalooza Chile, según confirmó este miércoles la organización del festival al dar a conocer el cartel oficial por día, en el que su nombre no fue incluido.

La decisión se produce en medio de la controversia que rodea al artista, quien fue vinculado a la muerte de una adolescente de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado en septiembre dentro de un vehículo Tesla registrado a su nombre. La víctima fue identificada como Celeste Rivas Hernández.

Tras conocerse su posible implicación en el caso, varios shows del músico fueron suspendidos en Estados Unidos, y su participación en las versiones sudamericanas del festival quedó en duda. Su exclusión del line-up diario de Lollapalooza Chile confirma que no será parte del evento.

CASO DE CELESTE RIVAS HERNÁNDEZ

La adolescente de 15 años, cuyo paradero se desconocía desde abril de 2024, fue encontrada sin vida el pasado 8 de septiembre dentro de un vehículo Tesla registrado a nombre del rapero D4vd.

A partir del hallazgo, las investigaciones se centraron en el artista, especialmente luego de que la madre de la joven señalara que su hija le había contado que tenía una relación con alguien llamado David, el nombre real del cantante.

De acuerdo con información publicada por el medio Clarín, la Policía de Los Ángeles aún no ha determinado la causa exacta de la muerte de la menor, y hasta ahora no se ha establecido ningún vínculo directo ni responsabilidad penal del músico en el caso.

PURANOTICIA