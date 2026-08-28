Con más de 10 libros publicados y dueña de uno de los proyectos literarios más originales e influyentes de la literatura chilena contemporánea, la escritora, periodista y académica Cynthia Rimsky se convirtió en la séptima mujer en obtener el Premio Nacional de Literatura, correspondiente a narrativa.

Su obra se caracteriza por una escritura híbrida que transita entre la crónica de viajes, la autobiografía, la autoficción y el ensayo, y que explora temas como la memoria, el desplazamiento, la identidad y las formas contemporáneas del relato.

La noticia fue anunciada desde el Palacio Pereira por el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, junto al jurado que preside y que sesionó previamente en el mismo recinto y a la propia autora, quien llegó hasta allí para conocer la noticia.

“Quería agradecer a este jurado, en nombre de todos los escritores y escritoras chilenas. Sabemos que éste no es un oficio fácil, que se hace con mucho sacrificio y que estos premios, las becas de creación y los Fondos de Cultura ayudan a que podamos desarrollarlo y a que la literatura, que es una dimensión que en este momento es más necesaria que nunca, porque permite imaginarnos otros mundos y otras maneras de vivir; siga existiendo y se mantenga vigente”, dijo la ganadora.

El acta del jurado -leída por el ministro Francisco Undurraga- destaca que la autora "ha construido una manera propia y reconocible de narrar historias que han cautivado al público más allá de las fronteras nacionales. Se trata de una trayectoria consistente que ha creado una forma narrativa propia".

"Sus libros no obedecen fácilmente a las categorías de novela, crónica, autobiografía, diarios de viaje o ensayo. Tienen un poco de cada elemento y a partir de ello construyen algo distinto. Un algo que la releva, la diferencia y la hace merecedora de este reconocimiento", añade.

"Cynthia Rimsky es una viajera en los grandes procesos narrativos. Su palabra avanza mediante fragmentos, documentos, fotografías, digresiones, observaciones laterales y asociaciones inesperadas. Es una autora que convierte los desplazamientos en una estructura potente para la literatura chilena", agrega el documento.

Cabe señalar que el Premio Nacional es uno de los máximos reconocimiento que entrega el Estado de Chile -a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio- a la obra de artistas nacionales, quienes por su excelencia, creatividad, aporte trascendente a la cultura nacional y al desarrollo del saber y de las artes, son acreedores de estos galardones.

El ganador recibe un diploma, una suma que se reajusta anualmente desde 1993 (de acuerdo a variación IPC del año calendario anterior); y una pensión vitalicia mensual equivalente a 20 unidades tributarias mensuales (UTM).

El jurado del Premio Nacional de Literatura fue integrado también por Alejandra Mizala, rectora de la Universidad de Chile; Ramón Díaz Eterovic, Premio Nacional de Literatura 2025; José Antonio Guzmán, rector de la Universidad de Los Andes, en representación del Consejo de Rectores; Pedro Pablo Zegers, en representación de la Academia Chilena de la Lengua; y Diamela Eltit y Pedro Gandolfo, representantes del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

(Imagen: Ministerio de las Culturas)

PURANOTICIA