"Cuida tus palabras": el tenso cruce en vivo entre Renata Bravo y Douglas por su divorcio de Ana Sol Romero

Un tenso momento televisivo se vivió en el programa Plan Perfecto luego de que el cantante chileno Douglas realizara un contacto en directo para abordar su separación de Ana Sol Romero, tras más de dos décadas de relación.

Lo que inicialmente buscaba ser una conversación para aclarar los motivos del quiebre terminó derivando en un acalorado intercambio entre el intérprete y la comediante y panelista Renata Bravo, quien es cercana a la periodista argentina.

El momento de tensión comenzó cuando Douglas se refirió al rol que, según él, le corresponde asumir durante el proceso de separación, destacando la extensa historia que comparte con Romero.

"Me toca ser el adulto responsable porque entiendo que nuestra historia es de más de 25 años", sostuvo el cantante.

La declaración provocó la inmediata reacción de Bravo, quien interrumpió al artista para salir en defensa de su amiga y cuestionar la forma en que se estaba refiriendo a la relación y a la dinámica familiar.

"En tu conversación o monólogo dijiste: ‘Yo soy el adulto responsable en esta historia’... y yo tengo que defender a mi amiga, porque soy testigo de lo responsable que es ella como mujer, como madre, como dueña de casa, mujer que se está haciendo cargo de tus hijos cuando tú estás acá hace mucho tiempo en Chile", recriminó la comediante.

RENATA CUESTIONÓ DICHOS DE DOUGLAS

El intercambio subió de tono cuando Bravo cuestionó otros comentarios realizados por el cantante sobre la distribución de las labores dentro del hogar.

"Dijiste: ‘Yo llevaba a las niñas al colegio mientras ella se quedaba acostada’; dejaste entrever que ella no hacía nada y tú sabes que no es así", señaló la panelista.

A continuación, Bravo fue aún más directa y le pidió al cantante que tuviera cuidado al referirse públicamente a su expareja y madre de sus hijos.

"Entonces cuida tus palabras cuando hables de tu exmujer y la madre de tus hijos, cuida tus palabras", le exigió.

Ante estos cuestionamientos, Douglas rechazó la interpretación de sus declaraciones y aseguró que en ningún momento buscó desmerecer el rol de Ana Sol Romero dentro de la familia.

"No estoy hablando mal de ella (...) No dije que ella no hacía nada. Lo que dije es que yo colaboraba y que nos complementábamos en la casa", se justificó el músico, quien además pidió calma a la panelista durante el intercambio.

DOUGLAS DESMIENTE SUPUESTA MEDIDA JUDICIAL

Durante la misma transmisión, los integrantes del panel también consultaron al cantante por una supuesta medida judicial en su contra que había comenzado a circular.

Douglas negó categóricamente que existiera una orden judicial y aseguró haber consultado la situación con su abogada.

"eso es totalmente falso. Hablé con mi abogada y me contó que no existe ninguna orden, no existe nada. Es una moción", afirmó.

Tras el intenso intercambio, la llamada telefónica llegó a su fin, mientras Douglas quedó a disposición del programa de espectáculos para responder futuras consultas.

El episodio se convirtió así en uno de los momentos más comentados en torno al reciente quiebre matrimonial del cantante, marcado por sus declaraciones sobre la separación y el posterior enfrentamiento televisivo con Renata Bravo.

PURANOTICIA