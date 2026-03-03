Cuco Cerda rompe el silencio tras su explosiva pelea con Sammis Reyes en Viña: “Hay varias cosas que son muy delicadas”

Cuando el brillo del Festival se apagó, la farándula de Viña del Mar no encontró mejor forma de despedirse que con un escándalo digno de cierre de temporada: Cuco Cerda y Sammis Reyes estuvieron a nada de irse a los combos en plena fiesta “Bresh”. Sí, en medio del glamour post festivalero, lo que hubo fue tensión, gritos y una discusión que casi termina a golpes.

¿La razón? Oficialmente, hasta el momento, nadie lo ha confirmado. Pero en los pasillos se comenta que los explosivos dichos de Daniela Aránguiz sobre Emilia Dides y su antigua relación con Rai Cerda habrían sido el tema que encendió la mecha entre el ex chico reality y el deportista.

Como si nada hubiera pasado, Cuco reapareció como panelista en Noche de Suerte, de TV+, pero claramente no pudo esquivar el tema. Eso sí, optó por el misterio y el discurso de “hombre a la antigua”, dejando más preguntas que respuestas.

"Para mi es lamentable. Para todos los que estaban ahí. Un desagrado para la gente del evento, para mí, para él (Sammis Reyes), para la gente que nos quiere. Yo decidí enfocarme en lo que estaba a mi alcance, que era seguir disfrutando el fin de semana. Soy bien hombrecito para mis cosas. Soy criado a la antigua. Vengo del mundo de las motos, donde las cosas se resolvían entre hombres. Te ponían un botazo, te podían quebrar una pierna y quedaba en la pista. Yo no quiero ahondar ni dar detalles, que obviamente los hay, muchos, pero encuentro que no a lugar", señaló Cuco.

Un relato que, lejos de aclarar dudas, dejó entrever que la cosa fue más seria de lo que se ha contado públicamente. Porque si algo quedó claro es que no fue solo un intercambio de palabras.

"Lo que pasó ahí, pasó ahí. El y yo sabemos lo que pasó y es eso. Una discusión entre hombres. Hay varias cosas que son muy delicadas y es por eso que yo no las quiero hablar en televisión", cerró.

PURANOTICIA