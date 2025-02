Cristina Tocco debutará en plataforma para adultos a sus 67 años: "Soy una señora sensual"

Cristina Tocco, de 67 años, actriz argentina radicada en Chile, anunció su debut en las plataformas de contenidos para adultos, específicamente en 'Arsmate', para la cual preparó una sensual sesión de fotos.

En una conversación con el medio LUN, Tocco sostuvo que le realizaron esta propuesta desde la misma plataforma mencionada, quienes le dijeron que seguía siendo una “sex symbol”. Luego de esto, aceptó la propuesta.

“Soy una señora sensual y vamos a explotar también esa parte”, señaló.

“Después de esa primera reunión con Arsmate me sentí muy validada, agradada, muy confiada. Cosa que no suele pasar últimamente, hay mucho chanterío dando vuelta, pero acá me parecieron muy profesionales. Yo ya soy una señora bastante adulta, me tomé veintitantos días para pensarlo”, afirmó.

“Lo hablé con mi hijo abogado, lo hablé con mi familia. Un poco para tener consenso, obviamente, porque la decisión final la tomo yo, pero no vieron problema en esto. Y la verdad es que vi las fotos y me siento muy feliz, son muy artísticas, son sexies. El fotógrafo, que fue un encanto, me hacía sugerencias pero lo que me gustó de esto es que yo soy la creativa y yo amo el teatro, amo crear”, añadió.

La cuenta de la actriz debería ser publicada en los próximos días.

PURANOTICIA