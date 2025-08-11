Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian que se casan tras 9 años juntos: "En esta y en todas mis vidas"

Después de casi 10 años de relación, Georgina Rodríguez sorprendió a todos sus seguidores luego de revelar en su cuenta de Instagram que se casará con el reconocido futbolista Cristiano Ronaldo.

La modelo compartió en la red social mencionada una fotografía mostrando su lujoso anillo de compromiso y reveló que el jugador portugués le había pedido matrimonio.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", señaló Rodríguez junto al registro.

Según Harper’s Bazaar, el anillo de Georgina está formado por undiamante de talla oval, acompañado por otros diamantes más pequeños.

Las primeras estimaciones apuntan a que la impresionante joya tendría un valor de $5 millones de euros e incluso más.

GEORGINA Y CRISTIANO

Es importante destacar que el vínculo entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, se inició a finales de 2016. Su primer encuentro tuvo lugar en una tienda de la firma de lujo Gucci, ubicada en Madrid, donde ella se desempeñaba como vendedora.

De acuerdo con lo informado por Infobae, la modelo afirmó que sintió un “amor a primera vista”, y luego de coincidir nuevamente en un evento relacionado con el mundo de la moda, comenzaron una relación.

Los enamorados hicieron pública su relación en 2017, luego de que Georgina acompañara a Ronaldo a la ceremonía de los FIFA The Best Awards.

En 2021, el famoso futbolista y Rodríguez anunciaron que estaban esperando mellizos. No obstante, su hijo Ángel falleció antes de nacer y Bella Esmeralda se convirtió en la quinta hija de la familia, ya que el deportista ya era padre de Cristiano Jr., de Alana Martina, y de los gemelos Eva y Mateo.

PURANOTICIA