Cristián Sánchez revela que recibió mensajes de expololas tras "audio filtrado" de Diana Bolocco

Cristián Sánchez contó las consecuencias de la viralización de un "audio filtrado" donde su esposa Diana Bolocco decía que estaba "un poco chata".

Esa frase fue interpretada por muchos como una supuesta crisis en la relación entre los animadores.

"Ya le he dado hartas vueltas y nunca es tarde para cambiar. Sobre todo si es por algo mejor. La decisión la estamos tomando juntos. Si no funciona, no funciona nomás", se escuchaba en el registro que fue ampliamente viralizado.

Pero después, la integrante de Chilevisión aclaró que sus dichos se debían a una publicidad para una empresa de telecomunicaciones.

Y la pareja se refirió al audio en el programa «Tarde o temprano» de radio Pauta, donde Diana comentó que "manso revuelo que se armó, y lo heavy es que altiro la gente lo atribuyó a ti. Deberíamos analizar ese fenómeno, porque si yo estoy chata, te lo atribuyen a ti".

Por su parte, Sánchez contó que "me escribieron algunas expololas, pero en versión tierna".

El animador de ESPN Chile leyó uno de los mensajes que recibió: "Te escribo porque tú sabes que eres importante para mí y estoy preocupada. ¿Lo que circula en las redes es verdad o mentira? Perdón, pero tengo que preguntar. No puedo hacerme la loca con algo tan delicado".

Luego de que Bolocco le pidiera más detalles de la mujer, Cristián reveló que "es de hace más de 20 años y está soltera".

Además, Sánchez dio a conocer otro comentario que recibió de una expareja: "Cris, te mando muchos cariños. Sé que no es fácil, y el camino del amor es una lucha constante. Solo decirte que te quiero y que eres una persona excelente. Si necesitas desconectar, cuenta conmigo".

"Está soltera y fue polola hace 28 años", dijo el periodista, a lo que la comunicadora expuso que "me siento súper ofendida, no por los mensajes, sino que esa segunda expolola tuya es amiga mía también. Feo que no me haya escrito".

(Imagen: @crissancheztv)

