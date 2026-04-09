Cristián Riquelme regresa al mar con nuevo programa: “Ha sido una experiencia muy linda”

El próximo domingo 12 de abril, Sabingo quiere subir la apuesta. El espacio cultural de Chilevisión estrenará dos nuevos segmentos que prometen dar que hablar: “Mi otro yo”, liderado por la cantante Daniela Castillo, y “Secretos del Pacífico”, comandado por el actor Cristián Riquelme.

Riquelme, conocido por su conexión con la costa chilena, regresa con un formato que recuerda peligrosamente a su anterior apuesta televisiva. En conversación con Publimetro, el actor defendió su nueva aventura, aunque dejó claro que no es exactamente más de lo mismo:

“Ha sido una experiencia muy linda, un formato que me agrada. Nosotros hicimos 24 capítulos de ‘Islas de Chile’, eso funcionó muy bien. Estamos repitiendo el concepto, mas no el objetivo final que es buscar los tesoros y los secretos que existen en el Pacífico chileno“

Pero las comparaciones no se hicieron esperar, y el propio Riquelme salió al paso para marcar diferencias:

“En el pasado yo iba y estaba con la gente haciendo lo que sea, la gente comía con la gente, dormía con la gente. Si bien en términos operativos ahora hago lo mismo, buscamos siempre aquel secreto que existe en las caletas". “Siempre los lugares tienen algún secreto, uno va a un lugar y hay un secreto: hay un barco perdido, hay un concepto, hay un mito, una leyenda, una comida, un ingrediente, una historia y esas cosas van construyendo identidad y cultura. Este espacio y lo que busca justamente es identificarse con eso, pasar un buen momento y llevárselo a la gente (...) Hay mucha sorpresa con muchos personajes interesantes”.

El nuevo segmento no viene en formato menor: serán 18 capítulos con historias que prometen ir desde una misteriosa cueva repleta de fósiles cerca de Maitencillo, hasta el extremo norte en Iquique, pasando también por el sur con paradas como Valdivia.

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