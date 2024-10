Cristián Riquelme reconoce que vive en el estacionamiento de Chilevisión en su casa rodante

Cristián Riquelme, el conductor de Top Chef Vip, reveló al medio Página 7 que: “Mi casa rodante está en Chilevisión. Termino de grabar a las 7:30 o 7:40, a veces a las 8:00, y me voy a mi casa rodante ahí mismo”.

El actor, además de su casa rodante tiene su domicilio en Maitencillo, pero aseguró que viajar diariamente era mucho más costoso,y que quedarse en un hotel no era una alternativa viable.

Cristián señaló que “al principio me quedaba en hoteles, pero no hay bolsillo que aguante un hotel. Después me quedaba en casa de familiares y era una lata también, porque llegaba cansadísimo y no quería dialogar con nadie, quería comer y acostarme. Entonces dejar mi casa rodante ahí era lo más práctico”.

Además, aseguró que ''Salía del canal y me iba al estacionamiento. Es un poco triste, pero por vivir en la costa, todo lo puedo hacer''.

Riquelme reconoció que esta es un medida momentánea y que no cambiaría su vida en la playa de Maitencillo.

PURANOTICIA