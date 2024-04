Cristián de la Fuente tomó sus maletas y se fue de Chile: "Comenzamos a escribir un nuevo capítulo"

Cristián de la Fuente dio a conocer en sus redes sociales que se fue del país para asumir nuevos proyectos.

El actor publicó una imagen en su cuenta de Instagram desde Ciudad de México, donde se ve su equipaje y en la cual escribió:

"Buenos días. San Hugo, 1 de abril, fue el día elegido para viajar... hoy, 2 de abril, comenzamos a escribir un nuevo capítulo, viviendo en una nueva ciudad, en un nuevo país".

"Serían menos maletas si no tocara traer la bici, las cosas para nadar y correr, necesarias como parte del entrenamiento... pero con esto tengo más de lo que necesito", añadió.

El artista sostuvo que "en unas semanas voy a decir, 'para qué traje esto que ni uso'. Porque tenemos que cada día aprender a viajar más livianos...".

Finalmente, De la Fuente expuso que "se vienen nuevos proyectos, nuevas cosas, en un nuevo lugar... muy emocionado y a la vez con una parte de mi corazón en Chile. Vamos que se puede", concluyó.

La decisión del artista se produce luego de que por primera vez hablara sobre lo que fue el término de su matrimonio con Angélica Castro.

“Fueron 20 años maravillosos que se fueron a la mierda. (Por ahora) No quiero nada. No es el momento. Quiero estar bien yo”, indicó.

“Obviamente para mí no es fácil lo que ha pasado. Hay dolores, hay heridas, no es como ‘Wow, me separé, voy a vivir la vida loca”, agregó.

IMAGEN:

(Imágenes: @Iamdelafuente)

