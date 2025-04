Cristián de la Fuente por infidelidad a Angélica Castro: "De repente uno comete una estupidez"

En el último capítulo del podcast, El Arte de Reinventarse, el actor, Cristián de la Fuente, estuvo como invitado en el espacio de conversación y abordó diversos temas personales, tales como la infidelidad a su expareja, Angélica Castro, en el año 2022.

Bajo esta línea, de la Fuente hizo un mea culpa por la situación que lo llevó al quiebre de su matrimonio.

“De repente uno comete una estupidez, dice: ´Le voy a dar un beso a esta persona, no va a ser tan terrible´, y el daño es horrible, es horrendo. Y uno entiende, hoy en día… la disociación del cerebro es complicada, porque uno cuando logra integrarse, logra entender que nuestras actos tienen consecuencia, que pueden causar dolor, ahí está la culpa de tratar de no hacerlo, y por eso uno lo deja de hacer, porque hay repercusiones”, sentenció el presentador de televisión.

Luego, de la Fuente contó por qué aún no se ha divorciado legalemente con su matrimonio.

“Al principio no nos divorciamos porque obviamente uno trataba de volver”, explicó.

“Después no nos hemos divorciado porque, no sé, como que no... claro, terminaría la relación, le pondríamos un fin, pero yo siempre voy a estar ligado a Angélica, toda mi vida”, comentó Cristián.

“Angélica es mi socia en varias cosas que tenemos juntos y es la madre de mi hija. Entonces, siempre va a haber una relación”, agregó.

TEMA FAMILIAR DE CRISTIÁN

Además, el modelo abordó un profundo tema familiar que vivió en su infancia y que involucra las actitudes de su padre.

“Yo viví en una familia en donde mi papá estaba disociado, para mí la disociación era algo normal. No había culpa. Mi papá era bígamo. Mi papá estaba con mi mamá el sábado y con mi ´tía´ el domingo, y yo iba a comer con mi ´tía´ el domingo y con mi mamá el sábado. Me iba de vacaciones en enero con mi papá, mi tía y mis hermanos. Y en febrero con mi mamá”, recordó.

“Mi papá nunca tuvo culpa, y debería haber tenido culpa, pues le estaba haciendo daño a las dos mujeres”, cerró.